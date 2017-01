Waterschap test: zijn gemeenten bestand tegen meer neerslag?

(Foto: RTV Noord)

Waterschap Hunze en Aa's gaat dit voorjaar in twee gemeenten stresstesten uitvoeren. Doel van de test - die voortvloeit uit het deltaprogramma - is om erachter te komen of de levensomgeving klimaatbestendig is.

Zo moet het onderzoek uitwijzen of de waterhuishouding van de gemeenten bestand is tegen toenemende neerslag.



Alle gemeenten aan de beurt

'Het gaat in eerste instantie om een pilot maar alle 19 gemeenten in ons gebied zullen stuk voor stuk aan de beurt komen,' legt Boy de Vries van het waterschap uit. Welke twee gemeenten dit voorjaar aan de pilot mee zullen doen moet nog worden bekeken.



Vanaf 2020 zal bij alle nieuwe projecten van te voren duidelijk moeten zijn of ze klimaatbestendig zijn.



Voor de pilot heeft het waterschap 30.000 euro beschikbaar gesteld.

Door: RTV Noord Correctie melden