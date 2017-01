Na Ali nu ook Bekir K. weer op vrije voeten

De Groninger vastgoedondernemer Bekir K.(47) komt op vrije voeten. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. K. zat vast op verdenking van witwassen, oplichting en bedreiging.

'De verhoren zijn afgerond. We zien geen aanleiding om met hem naar de raadkamer te gaan', aldus woordvoerder Manon Hoiting van het OM.De broers zijn eigenaar van de Kaan-groep in Groningen. Ze werden twee weken geleden gearresteerd en zijn de hoofdverdachten in een onderzoek naar bouwfraude, genaamd A39.Het onderzoek richt zich onder meer op de verbouw van een appartementencomplex in de binnenstad van Groningen in 2014. Een groep aannemers deed na de oplevering aangifte van oplichting en bedreiging. Ze zouden voor bijna een half miljoen euro benadeeld.Burgemeester Den Oudsten van Groningen liet eerder weten dat er veel mensen de dupe zijn geworden van de broers. 'Zij verdienen hun geld op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt hebben', aldus Den Oudsten in een reactie op hun arrestatie.Hoewel de ondernemers zijn vrijgelaten, blijven ze volgens het Openbaar Ministerie wel gewoon verdacht. Vorige week werd duidelijk dat Ali K. juridische stappen overweegt tegen burgemeester Den Oudsten. Hij voelt zich gecriminaliseerd: 'Mijn eer en goede naam staan op het spel', aldus de ondernemer tegen RTV Noord.Den Oudsten zei op zijn beurt de juridische stappen niet te vrezen.