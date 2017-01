Gashendel gaat niet helemaal open bij Bruins

In een oude boerderij in Bellingwolde wordt druk gewerkt aan de nieuwe zijspan van coureur Arnold Bruins. Het frame inclusief motorblok is inmiddels klaar.

Nog een week of twee en dan kan Bruins gaan trainen. Samen met z'n zoon Emiel van veertien. Hij is de bakkenist.Bruins maakt na twaalf jaar z'n rentree in de baansport. Hij stopte in 2005 na een flinke crash bij wedstrijden Vries. Hij lag flink in de kreukels. 'Ik vierde de eerste verjaardag van Emiel in Beatrixoord in Haren.' vertelt hij als hij terugblikt op die periode.Zoon Emiel kent de verhalen van toen, maar heeft geen angst om met zijn vader te gaan racen. Het kan natuurlijk mis gaan, maar dat risico moet je nemen', zegt de jongeling stellig.Het was nog maar de vraag of hij vanwege z'n leeftijd wel mag racen. Dat is opgelost want de jongste Bruins heeft dispensatie gekregen van motorsportbond KNMV. Wel met de voorwaarde dat hij alleen aan wedstrijden in Nederland mee mag doen.Over een paar weken hoopt Bruins te kunnen trainen om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap in Vries. 'Mijn hart zal dan in m'n keel zitten. Het is allemaal heel erg spannend. Ik ben trouwens van plan om de gashendel niet helemaal open te trekken. Maar misschien is het wel allemaal heel anders als het startlint omhoog gaat.'Het wordt voor hem een leerseizoen en of Bruins weer helemaal op topniveau kan presteren, hangt ook van sponsoring af. 'Ik kan het dit seizoen wel uitzingen, wat daarna gebeurt is afwachten. Gelukking heb ik ook steun van bijvoorbeeld elfvoudig Nederlands kampioen William Matthijssen.' Hij heeft onder andere de motor afgesteld voor Bruins. 'Hij was verbaasd over de resultaten van de testen die we gedaan hebben.'