Gewonde na woningbrand blijkt D66-fractievoorzitter Zwertbroek

Tim Zwertbroek (Foto: RTV Noord / Patrick Wind (112Groningen))

De man die maandagmorgen gewond is geraakt bij een woningbrand in de Pelsterstraat in de stad, is fractievoorzitter Tim Zwertbroek van D66 in de provincie Groningen.





Bovenwoning

De brand brak rond zes uur uit in een woning boven strip- en muziekzaak Zinnebeeld, het huis van Zwertbroek. Op het moment dat de brandweer arriveerde, waren er vlammen te zien op de bovenste etage. Al snel werd duidelijk dat Zwertbroek nog binnen was.



De brandweer heeft hem uit het pand gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Vlak na half zeven werd het sein 'brand meester' gegeven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.



De 26-jarige Zwertbroek ligt in het Martini Ziekenhuis met longschade. Hij is bij kennis en zijn ouders zijn bij hem. Zijn ouders hebben goede hoop dat hij volledig herstelt.

