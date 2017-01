FIOD rolt illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal op

(Foto: FIOD)

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar een illegale sigarettenfabriek in Musselkanaal. Die fabriek werd vorige week ontdekt.

Produktielijn

Volgens de FIOD is er een complete productielijn om sigaretten te maken aangetroffen. Ook lagen er in de fabriek illegale, merkvervalste pakjes met sigaretten. Verder vond de FIOD er tabak, sigarettenpapieren accijnszegels.



Duitse markt

De opsporingsdienst houdt er rekening mee dat de sigaretten waren bedoeld voor de Duitse markt. Alle machines en toebehoren zijn in beslag genomen.



Geen aanhoudingen

Bij het oprollen van de illegale fabriek werd de FIOD ondersteund door de douane en de politie Noord-Nederland. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De FIOD wil geen nadere toelichting geven op het onderzoek.

Door: RTV Noord Correctie melden