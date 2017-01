Verbeterde radiotelescoop toont beelden van kleinste melkwegstelsels

Het Groninger sterrenkundig instituut ASTRON heeft de eerste beelden gepubliceerd die gemaakt zijn met de verbeterde radiotelescoop van Westerbork. Op één van de afbeeldingen is Leo T vastgelegd, een zeldzaam soort melkwegstelsel.

De telescoop is aangepast met radio-ontvangers die ASTRON heeft ontworpen. Die ontvangers werken als een groothoeklens. De telescoop kan in één oogopslag veertig keer meer zien dan eerst. Aan de veertien telescopen zijn 121 kleine ontvangers toegevoegd. Later dit jaar zijn worden de ontvangers volledig gebruikt, maar nu heeft ASTRON dus al twee afbeeldingen met de telescoop gemaakt.Leo T is één van de kleinste melkwegstelsels die zijn ontdekt. Het is nog een raadsel hoe zo'n klein stelsel heeft kunnen ontstaan. Met de nieuwe ontvangers moet duidelijk worden hoeveel van dit soort kleine stelsels er zijn. Het andere plaatje is melkwegstelsel NGC 315. Daar zijn wolken van elektronen te zien, die radiogolven produceren.