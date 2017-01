Ronald op bezoek bij redder van Jan Pieters

(Foto: RTV Noord)

En zo ineens lag Jan Pieters op maandag 23 januari in Tolbert met zijn elektrische rolstoel in het water.

De geestelijke beperkte man dreigde koppie onder te gaan, maar hij werd gered door Sietske Heida, Atje de Boer en een groepje leerlingen van De Borgen.



De helden zijn precies een week later in het zonnetje gezet door burgemeester Hoekstra.



Ronald was voor die tijd op de dagbestedingslocatie van Jan. En daar waren ook twee heldinnen aanwezig...

