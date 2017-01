Overvallers die slachtoffer schopten en sloegen krijgen half jaar cel

Twee mannen hebben elk een half jaar cel gekregen, omdat ze met geweld iemand van een tas beroofden in de Groninger binnenstad.

Het slachtoffer werd vorig jaar juni in de Folkingestraat geschopt en geslagen door de mannen van 19 en 21 jaar uit Leeuwarden. Ze gingen er met zijn tas vandoor.Een getuige herkende één van de verdachten en stapte naar de politie. Onderzoek wees uit dat de 19-jarige inderdaad die dag naar Groningen was gereisd. Bovendien had hij met vrienden geappt over de overval.De twee hoeven de cel niet meer in. Ze hebben hun straf uitgezeten in voorarrest. De mannen moet elk driehonderd euro schadevergoeding betalen. De 21-jarige man krijgt ook nog een werkstraf van 240 uur. De twee mogen geen contact meer met elkaar hebben.