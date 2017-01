Menzis raakt tienduizenden klanten kwijt

(Foto: Evert J. Aaij/Groningen in beeld)

Zorgverzekeraar Menzis uit Groningen heeft dit jaar 47.000 klanten verloren. Volgens de verzekeraar komt het verlies doordat de premie is gestegen. In totaal zijn er 2,2 miljoen mensen verzekerd bij Menzis.

'We hadden dit wel zien aankomen. Vorig jaar hadden we er juist 136.000 klanten bij omdat de premie toen laag was', zegt woordvoerder Roland Kroes. 'Er is altijd een groep die heel scherp naar premies kijkt. Die mensen zijn heel prijsbewust.'



Bij de meeste verzekeraars stegen de prijzen. Bij Menzis net iets meer. 'Zoals gebruikelijk hebben we een groot deel van onze reserves ingezet', zegt Kroes. 'Dat was minder dan het jaar daarvoor. Dan kom je op een iets hogere premie uit.'



Kroes verwacht niet dat de afname van het aantal klanten direct gevolgen heeft voor het personeel. 'Het is niet dat hier meteen consequenties aan zitten.' Het bedrijf wil klanten langer vasthouden door middel van meerjarencontracten.

