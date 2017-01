Drugsdealer wordt gepakt na 'pittige achtervolging'

Een drugsdealer is maandagmiddag aangehouden na een 'pittige' achtervolging door de Groningse wijk Paddepoel. Dat meldt de politie via Facebook.

Agenten zagen de bekende dealer rijden over de Zonnelaan. Zij wisten dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs. De man kreeg een stopteken, maar hij gaf gas. De politie zette de achtervolging in. Uiteindelijk reed de dealer zich klem in de Polluxstraat. Hij ging er rennend vandoor en gooide ondertussen een zakje met vermoedelijk heroïne en cocaïne weg.De agenten hebben de dealer ingerekend. Volgens het politiebericht was de dealer zo onder de indruk dat hij 'zichzelf had bevuild'.