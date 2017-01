Donar-coach verwacht 'mooie wedstrijd' in bekertoernooi

De basketballers van Donar spelen dinsdagavond opnieuw een belangrijke thuiswedstrijd. Dan spelen de Groningers in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen rivaal ZZ Leiden, de nummer drie van de eredivisie.

Na een aantal belangrijke (Europese) thuiswedstrijden voor veel publiek, hoopt Donar-coach Erik Braal dat de basketballiefhebbers, ondanks het drukke programma, opnieuw in groten getale naar MartiniPlaza komen.'Ik wil in elk geval alle mensen uitnodigen om vooral wel te komen. Leiden is toch altijd wel een mooie tegenstander voor ons. Een fysiek en verdedigend team met een paar mooie schutters, dus ik denk dat het sowieso een mooie wedstrijd wordt om te zien.'De kwartfinale wordt over twee wedstrijden gespeeld. Donderdag is de return in Leiden.Donar speelde dit seizoen voor de competitie drie keer eerder tegen Leiden en won alle duels. In Groningen was het verschil twee keer erg groot (80-42 en 101-77), in Leiden werd begin december met slechts één punt verschil gewonnen (67-68).De wedstrijd is dinsdagavond vanaf 19.30 uur live te volgen via een stream op de website en app van RTV Noord.