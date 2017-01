Half jaar cel voor man die buurman stak om boormachine

(Foto: SXC/Imaspy (Creative Commons))

Een Stadjer heeft een celstraf van een half jaar gekregen, omdat hij zijn buurman met een koksmes had gestoken. Dat deed hij vanwege een ruzie over een boormachine.

De buurman had de boormachine van de 54-jarige man geleend. Vervolgens zou hij hem kapot hebben teruggebracht.



Toen de Stadjer in juni vorig jaar dronken was, stapte hij op de buurman af om verhaal te halen. In de hal escaleerde de ruzie. De man stak zijn buurman in de elleboog met het mes. De wond werd gehecht.



De man is verminderd toerekeningsvatbaar en wordt op dit moment behandeld voor zijn alcoholverslaving. Hij moet een schadevergoeding van 1.400 euro aan het slachtoffer betalen. De celstraf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

Door: RTV Noord