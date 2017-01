Jeugdige 'dancefeest-dealer' hoort cel eisen

Voor het dealen van harddrugs en pillen moet een 19-jarige man uit Ten Boer acht maanden cel krijgen, waarvan vier voorwaardelijk. Dit eiste het Openbaar Ministerie vandaag.

De man zou harddrugs hebben gedeald op een dancefeest in Huize Maas. De Stadjer moest die avond op 3 september zijn tas legen. Naast pillen en drugs had hij ook 500 euro bij zich. Gegevens uit zijn telefoon wezen op 'dealersgedrag', zei de officier.De officier achtte niet bewezen dat de man maandenlang dealde, maar wel dat hij dat op die bewuste nacht deed. De 500 euro in zijn broekzak was volgens de officier de opbrengst van die avond. Gezien de jeugdige leeftijd matigde de officier de strafeis. 'De volgende keer is dat anders', sprak ze.De verdachte vertelde op zitting dat hij met een groepje naar het feest was gegaan. De drugs en de pillen waren voor hen zelf geweest.De uitspraak is over twee weken.