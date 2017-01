Luinge fluit Nevland en co. tegen RTL-sterrenteam

De benefietwedstrijd tussen het Saller Soccer Team en het RTL-sterrenteam staat onder leiding van oud-profscheidsrechter Roelof Luinge. De Eeldenaar nam zelf contact op met de organisatie.

'Het leek hem hartstikke mooi om de wedstrijd te fluiten', zegt Jan Dammer van het Saller Soccer Team. 'Hij belde het RTL-sterrenteam, maar die verwezen hem door naar ons. Toen hing hij opeens aan de lijn.'De wedstrijd wordt op 22 april in Winschoten gespeeld. Bij het Saller Soccer Team spelen allerlei oud-spelers van FC Groningen en BV Veendam, zoals Angelo Cijntje, Gerard Wiekens en Hugo. Dit keer doet ook levende FC Groningen-legende Erik Nevland mee.Het team wordt gecoacht door Arie Haan en de opbrengst van de avond gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.