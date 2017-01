Groningen is 'doorstroomstad' voor jongeren

De stad Groningen trekt veel jongeren uit de drie noordelijke provincies. De meesten van hen komen er om te studeren, maar na de studie verlaat een flink deel Groningen ook weer en gaat naar de Randstad. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de afgelopen vier jaar kreeg de gemeente Groningen bijna 600 nieuwe inwoners erbij door binnenlandse verhuizingen. Dit staat los van geboorte- en sterftecijfers en emigratie- en immigratiecijfers. In totaal kwamen er sinds 2013 zo'n 6000 inwoners bij.



Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat de stad meer mensen uit de drie noordelijke provincies trekt, dan dat er mensen vanuit de stad naar een andere noordelijke gemeente gaan.



Twee van de drie mensen die naar de stad Groningen verhuizen, komen uit Groningen, Friesland of Drenthe. De stad raakt ook meer mensen kwijt aan de Randstad, dan dat er mensen uit de Randstad naar Groningen komen.



Dat sluit aan bij de trend die het CBS ontdekte: jongeren uit de omgeving gaan in Groningen studeren en vertrekken na de studie naar de grote steden van de Randstad. De Groningers gaan dan vooral naar Amsterdam. Utrecht is op grote afstand 'nummer twee'.



In de afgelopen vier jaar verhuisden er ruim 2.500 mensen meer van Groningen naar Amsterdam, dan andersom. Buiten de Randstad trekt ook Zwolle veel Groningers.



De cijfers worden gepresenteerd ter gelegenheid van de opening, dinsdag, van het CBS Urban Data Center in de stad, waarvan er twee in Nederland zijn. Dat is een samenwerkingsverband tussen het CBS en de gemeenten waarbij gericht gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd over bijvoorbeeld onderwijs, zorg, duurzaamheid en bedrijvigheid.

