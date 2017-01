Oppositie neemt afstand van blog wethouder Verbeek

De oppositiepartijen VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks hebben geen goed woord over voor de blog van wethouder Michiel Verbeek. Dat hebben ze maandagavond laten weten tijdens de raadsvergadering.

Wethouder Verbeek schreef onder meer in zijn blog op zijn eigen website dat Commissaris van de Koning René Paas overwoog om een aanklacht tegen hem in te dienen.De voltallige oppositie nam afstand van de woorden die Verbeek had geschreven. 'Het college moet zorgen voor rust en orde in de samenleving. Wethouder Verbeek geeft het verkeerde voorbeeld en begeeft zich op glad ijs,' aldus Dieta Praamstra van de ChristenUnie.Ook GroenLinks fractievoorzitter Hans Sietsma was duidelijk in zijn betoog. 'De uitspraken in de blog zijn een bestuurder onwaardig.'De PvdA heeft met verbijstering de blog gelezen. 'Dit is niet ons Haren.'De wethouder reageerde zelf kort op de woorden van de voltallige oppositie. 'Ik luister goed naar wat er gezegd wordt. Ik zal dat ter harte nemen. Ik zit hier namelijk ook als wethouder namens de oppositie.'Tijdens de raadsvergadering laat Van Veen weten dat hij Verbeek heeft aangesproken op de inhoud van de blog. Wat er precies is gezegd liet hij niet weten.Eerder liet de burgemeester al weten dat er inzake het herindelingsdossier teveel op de persoon wordt gespeeld. 'Zowel door Brouns als door Verbeek.'