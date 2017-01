Een ijsbaan realiseren in Winschoten kost de gemeente 60.000 euro. Dat zegt wethouder Kees Swagerman (SP), na raadsvragen van de Verenigde Communistische Partij (VCP) in Oldambt.

De VCP wilde weten waarom de afgelopen tijd praktisch overal in de gemeente geschaatst kon worden, behalve in de grootste kern van de gemeente: Winschoten. Daar loopt de skeelerbaan te veel schuin af om goed ijs te krijgen bij vorst.Volgens wethouder Swagerman is de baan dan ook puur een skeelerbaan. 'We hebben helemaal geen ijsbaan in Winschoten', zegt hij. 'Het is de gemeenteraad die 60.000 euro uit kan trekken om de baan te egaliseren, maar dan is het ook geen skeelerbaan meer.'Bij de VCP, de Fractie Van der Wal en D66 riep dat antwoord vragen op. Engel Modderman (VCP): 'Ik hoor van de ijsvereniging dat er amper geskeelerd wordt. In de oude gemeente Winschoten hebben we bovendien regelmatig over die ijsbaan gesproken, dus volgens mij heeft hij altijd bestaan.'Raadslid Pascal van Corbach (D66) onderschrijft dat. 'Maar we hebben nu dus wel een ijsvereniging en een ijsmeester, maar geen ijsbaan?', vraagt zij zich af.Het is aan de gemeenteraad om de ijsbaan op de agenda te zetten, als de raad dat wil tenminste. Anders blijft de baan bedoeld voor skeeleraars. Voor de komende dagen maakt het gebrek aan een ijsbaan in ieder geval niet uit: vrijdag komt het kwik naar verwachting boven de tien graden uit.