Haren gaat verder met brandweerplannen, aanwonenden zijn teleurgesteld

De brandweerkazerne aan de Westerse Drift in Haren wordt voor 1,3 miljoen euro losgekoppeld van de gemeentewerf. Dat is maandagavond besloten door de gemeenteraad.

Daarmee is de weg vrijgemaakt om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen aan de Westerse Drift. Alleen de VVD stemde tegen het plan.De kazerne en gemeentewerf zitten nu onder hetzelfde dak. De Veiligheidsregio wil dat de nieuwe kazerne op zichzelf staat en geen gemeenschappelijke ruimtes heeft met andere partijen.De raadsleden vielen vooral over de extra kosten die de gemeente moet maken nu er een nieuwe kazerne gaat komen. Meerdere partijen waren van mening dat de bouw van de kazerne geen verdere vertraging op kon lopen en stemden daarom in met de extra kosten.'Het is jammer dat er nu extra kosten gemaakt moeten worden, maar dan had alles maar beter uitgezocht moeten worden', aldus Dieta Praamsta van de ChristenUnie.De gemeente zou in eerste instantie 8 ton beschikbaar stellen voor het project, waarmee de nieuwe kazerne wordt gescheiden van de gemeentewerf. De loskoppeling van gemeentewerf en kazerne was in eerste instantie niet meegenomen in de plannen.