Loppersum krijgt vier infopunten voor toeristen

Op vier verschillende plekken in de gemeente Loppersum komen infopunten voor toeristen. Daar komen rekken te staan waar folders in liggen, met bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes.

De infopunten komen in restaurants en hotels, zoals Hotel Spoorzicht in Loppersum. Daarnaast zit de gemeente te denken aan rekken in Middelstum, Zeerijp en Oosterwijtwerd.Het VVV-kantoor in Loppersum is sinds 1 januari dicht, omdat er te weinig bezoekers kwamen. 'De dames zaten soms drie uur lang achter de balie, terwijl niemand kwam. Op den duur hadden ze er geen aardigheid meer aan', vertelt wethouder Rudi Slager. Daarom is begin dit jaar afscheid genomen van de zeven vrijwilligsters.Volgens de wethouder is Loppersum geen echte toerischte gemeente, maar komen er in de zomer geregeld toeristen. 'Middenin de zomer is dit een prachtig gebied. Mensen komen hier voor bijvoorbeeld een mooie fiets- of wandeltocht.'Het grote voordeel is de langere openingstijd. 'Het VVV-kantoor was maar een paar uur per dag open. De balie bij Hotel Spoorzicht wordt van zeven uur 's morgens tot twaalf uur 's nachts bemand. Dat is een heel verschil', zegt Slager.De rekken komen er uiterlijk dit voorjaar te staan, vlak voordat het hoogseizoen begint.