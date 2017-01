Oldambt moet zich inzetten tegen extra windmolens bij Nieuwolda

(Foto: Jos Schuurman)

De gemeenteraad van Oldambt heeft het gemeentebestuur opgedragen zich hard te maken tegen de komst van extra windmolens bij Nieuwolda. De raad is daarin unaniem.

De zestien geplande molens komen op gemeentegrond van Delfzijl en worden minimaal 140 meter hoog. Nieuwolda ligt slechts op twee kilometer van de beoogde plek van de molens.





In een motie van D66, de Verenigde Communistische Partij, het CDA en Oldambt Aktief wordt het college opgedragen alle juridische middelen en overleg in te zetten om de extra windmolens te voorkomen.





D66 wilde ook graag een draagvlakonderzoek opnemen in de motie, maar andere partijen vinden dat op dit moment nog niet nodig. Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) wil ook eerst in overleg met Delfzijl en de gemeenteraad steunt haar daar in.

Door: Mario Miskovic