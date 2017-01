'Ga iets soepeler om met regels in Blauwestad'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De ChristenUnie in Oldambt roept de gemeente op om iets losser om te gaan met regelgeving in Blauwestad. De partij kreeg enkele voorbeelden onder ogen van mensen die klagen over de houding van de gemeente.

In het begin van Blauwestad hanteerde de gemeente strikte regels over wat wel kon met een huis en wat niet. Die teugels heeft Oldambt laten vieren na een debat in de raad.



'Gemeente moet losser worden'

'Nu blijkt aan de hand van een voorbeelden dat het toch niet zo makkelijk gaat', zegt fractievoorzitter Gert Jan Bolt van de ChristenUnie. 'Ik zou het erg op prijs stellen als de gemeente wat losser werd, de zaken wat meer toestaat.'



'Het gaat goed in Blauwestad'

Volgens wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) is dat ook wat de gemeente doet. 'Het gaat goed in Blauwestad', zegt zij. 'Er wordt veel verkocht, en dus wordt er ook veel van ons gevraagd om te kijken hoe alles past.'



'Wat kan en wat niet?'

Broekhuizen zegt dat de strakke richtlijnen uit de beginjaren van Blauwestad echt wel meer en meer los zijn gelaten. 'Maar er ontstaat op den duur een beeld dat alles maar kan en dat is ook niet zo. We moeten gewoon kijken wat kan en wat echt niet.'



Positieve ontwikkelingen

De ChristenUnie ziet ook positieve ontwikkelingen in Blauwestad. 'Er worden kavels verkocht, het Havenkwartier wordt straks volgebouwd en het gaat goed', aldus Bolt. 'En ik snap ook wel dat je er geen torenflat van vijf verdiepingen kunt neerzetten. Maar ik zou het fijn vinden als de gemeente nog iets meewerkender zou zijn.'

Door: Mario Miskovic