Brandweer redt twee drenkelingen

(Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

De brandweer heeft dinsdagochtend in Groningen twee personen uit het Oude Winschoterdiep gered.

Dat gebeurde achter de Mediacentrale op het Helperpark. Eén van de twee was door onbekende oorzaak in het water beland. De andere sprong hem achterna om hem te redden, maar dat mislukte.



De eerste drenkeling is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De tweede bleef volgens een brandweerwoordvoerder ongedeerd.

Door: RTV Noord