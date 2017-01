Be Quick: wel of geen punten inleveren

Be Quick is de laatste tijd in het nieuws, omdat het mogelijk drie punten kwijt raakt in de competitie. De club met een van de beste jeugdopleidingen speelt in de derde divisie en dan moet je spelers onder contract hebben vindt de KNVB. Maar Be Quick weigert dat principieel. Terecht of juist niet.

Het is heel simpel: als Be Quick aan het begin van deze competitie kennis had van deze regels dan moeten ze niet piepen als ze drie punten in mindering krijgen. Stil zitten als je geschoren wordt. Als het zo is dat de KNVB tijdens de wedstrijd de spelregels heeft veranderd, dan moet Be Quick de poot, excuus het been, stijf houden.Be Quick kennende zullen de huisadvocaten dit in de kantine, excuus in het clubhuis, tot in de puntjes en tot achter de komma hebben uitgezocht. Als ze reglementair willen blijven spelen op dit niveau dan gewoon drie F-spelertjes een koelkastcontract geven. Zo niet, gewoon weer terug naar tweede klasse, Be Quick - Helpman. Komt er ook meer publiek.Als je een van de beste jeugdopleidingen van Nederland hebt dan doe je wel wat goeds! Talenten opleiden vind ik heel belangrijk. De club wil principieel geen betaalde spelers onder contact, dat past niet bij hen. Van de KNVB moet dat. Een duidelijke kloof tussen uitgaan van kwaliteiten en regels/procedures volgen. Zelf vind ik dat er teveel geld naar (prof)voetballers gaat: dus geen betaald contract spreekt mij aan. De KNVB moet zich afvragen waarom ze het er op deze manier door wil drukken en wat de consequenties zijn om het niet te doen. Juist hier kan je een koerswijziging toejuichen! Geen -3 punten maar +3 punten.Het gaat mij te ver in deze kwestie om alleen de KNVB de zwarte piet toe te schuiven. De clubs treffen zeker ook blaam. Immers, zij zijn willens en wetens aan een competitie begonnen waaraan bepaalde licentievoorwaarden zijn verbonden. Waarom begin je met iets waarmee je het op voorhand niet eens bent? Maar men, incluis de KNVB, heeft de hele boel op zijn beloop gelaten en nu zitten alle partijen met de gebakken peren. Die moeten nu juridisch worden beoordeeld.Alvorens de gang naar de rechter wordt gemaakt, neem ik de vrijheid voor het lanceren van een compromis. Maak van de derde divisie een klasse van onafhankelijken, zoals je die vroeger had in de wielersport. Wie een licentie als onafhankelijke aanvroeg, kon zowel bij de profs als amateurs starten. Werkte prima. Zou voor clubs als Be Quick de oplossing zijn. Met als restrictie dat je alleen kunt promoveren naar de tweede divisie als je wel een x-aantal spelers onder contract neemt. Anders komt de nieuwe voetbalpiramide niet tot zijn recht.De structuur bij de KNVB is niet best. Deze organisatie leeft in een eigen wereld, waar niet naar geschiedenis, kennis of het afleveren van kwaliteit wordt gekeken. Mannetjes zonder kennis van zaken hebben het voor het zeggen. Be Quick wordt in heel Nederland geroemd om hun jeugdopleiding. En nu moeten er drie betaalde spelers worden aangenomen. En volgend jaar nog eens drie. Op last van de KNVB.Geen geld investeren in de jeugdopleiding, maar in mislukte betaalde voetballers die vroeger een benzinebon of een Kreidler kregen. Weggegooid geld. Kijk terug naar al die amateurclubs die op hun bek zijn gegaan met betalingen. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe Nederlandse Voetbalbond. Eentje waar mensen in zitten die kennis hebben en echt van voetbal houden. Of gewoon de hele KNVB op een dag overnemen. Ik denk dat de tijd er rijp voor is. Het zou een zegen zijn voor het complete Nederlandse Voetbal. Drie punten in mindering of de complete KNVB naar huis sturen, de keuze is niet zo moeilijk.In de schaduw van de waanzinnige Trump laat de KNVB haar megalomane gezicht zien. Alle voetbalclubs samen, gevormd door de leden, zijn het hart van de bond. Een nieuwe competitieopzet met divisies en doorstroming is prima, maar een amateurclub heet niet voor niets zo.Be Quick wil principieel geen spelers onder contract. De club is trots op het karakter van de vereniging en de jeugdopleiding. Dat moet zo blijven. De clubs die vanwege hun geloofsovertuiging niet op zondag willen spelen worden niet door de KNVB gedwongen om dat te doen. Dan is het niet meer dan fair dat Be Quick gewoon een amateurclub kan blijven.De principes van Be Quick kan ik wel waarderen. Het is toch heerlijk als je het gevoel krijgt dat je bij een amateurvereniging binnenstapt waar bij wijze van spreken de voorzitter nog bardiensten draait. Geld is niet de drijfveer, de club wil gezelligheid uitstralen. Aan de andere kant snap ik de KNVB ook wel. Door allerlei eisen te stellen wil de bond het voetbal op het niveau van de tweede en derde divisie transparanter maken. Dit om uitwassen van duur en zwart betaalde spelers te voorkomen. Maar in het geval van de 'Good Old' is dit helemaal niet aan de orde zoals ze zelf zeggen. De spelers van het eerste elftal krijgen een vergoeding van 100 euro. Daarmee moeten ze het doen.De situatie die nu is ontstaan betreur ik. Het brengt alleen maar onrust. Want de dreiging tot puntenaftrek is alleen nog maar het begin. In een later stadium zullen er ook boetes uitgedeeld gaan worden als er niet voldaan wordt aan de licentie-eisen. Dan is het hek van de dam. Ik hoop dan ook dat de clubs die in hetzelfde schuitje zitten samen een front gaan vormen richting de KNVB. Ze schijnen bovendien juridisch gezien nogal sterk te staan. Leve het amateurvoetbal! Ook in de Derde Divisie.