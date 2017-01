Meerdere auto's botsen; lange files rond stad Groningen (update)

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

Meerdere auto's zijn dinsdagmorgen op elkaar gebotst op de ringweg in Groningen tussen Westerbroek en het knooppunt Europaplein.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De auto's zijn weggesleept.



A7

Op de A7 tussen Marum en Groningen stond acht kilometer file, ook vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook was daar dicht. De vertraging bedroeg een half uur.



De andere kant op tussen Groningen en Drachten stond bij Leek een file van zeven kilometer door een ongeluk. Tussen Hoogkerk en Leek stond rond 09.20 uur nog drie kilometer file.

Door: RTV Noord Correctie melden