Vrachtwagen met kippen belandt in sloot

(Foto: Mark Heikens/112groningen)

Een vrachtwagen met kippen is dinsdagmorgen op de Oudeweg in Siddeburen deels in een sloot beland.

De chauffeur is ongedeerd en alle kippen zitten nog in de wagen.



Het ongeluk gebeurde tegen half acht. De chauffeur was op weg naar de weegbrug bij Vertisol. Mogelijk is hij door gladheid van de weg geraakt. Met een tractor is geprobeerd om de vrachtwagen uit de sloot te trekken, maar er moest toch een berger aan te pas komen.

Door: RTV Noord Correctie melden