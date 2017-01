Ook Friezen willen opheldering over controle in Arriva-treinen

In navolging van de provincie Groningen is er ook in Friesland een discussie op gang gekomen over de kaartjescontrole in de treinen van Arriva.





Te weinig controle

De provincie Groningen vindt dat er de afgelopen jaren te weinig wordt gecontroleerd in de treinen op de Groningse spoorlijnen. Dat zou ook ten koste van de veiligheid gaan. Arriva vindt wel dat er voldoende inzet is van conducteurs.



De Friese ChristenUnie wil nu ook weten hoe dat zit op de Friese lijnen. Eerder liet Gedeputeerde Staten van Friesland nog weten '



Veiligheid gewaarborgd

De ChristenUnie vindt echter dat er een relatie is tussen het gevoel van veiligheid en de aanwezigheid van conducteurs. 'De veiligheid moet gewaarborgd zijn. Daar moet Arriva alles voor uit de kast halen', aldus Ynze de Boer van de Friese ChristenUnie.



Door: RTV Noord