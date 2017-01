Gemeenten steken banenmarkt in nieuw jasje

Werkzoekenden uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) kunnen straks op een vernieuwde banenmarkt terecht. Voorheen was de titel van dit evenement: 'Reuring in de Tent'.

Op de banenmarkt presenteren lokale werkgevers en vrijwilligersorganisaties hun vacatures aan werkzoekenden en geïnteresseerden in de BMWE-gemeenten. Ook is er een scholingsadviseur. Die richt zich voornamelijk op de jongeren.De organisatie, Werkplein Ability, wilde graag een andere opzet. Voorheen kon men elke dinsdag terecht op het Werkplein in Winsum. In de nieuwe vorm zal het evenement zes keer per jaar plaats vinden.In deze opzet kunnen werkzoekenden speeddaten met de aanwezige organisaties. Elke keer zal er een specifiek thema gekozen worden. De eerste staat in het teken van Bouw, Techniek en Callcenter-werk.Werkzoekenden in dit werkgebied hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen maar kunnen zich ook via de gemeente aanmelden.De eerste vernieuwde banenmarkt is op dinsdag 7 februari.