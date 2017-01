Afdelingen D66 in Noord-Groningen bundelen de krachten

(Foto: RTV Noord)

De afdelingen van D66 in Noord-Groningen gaan samen. Het gaat om de afdelingen van de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en die van Winsum, Bedum en De Marne.

Op die manier wil de partij het bestuur uitbreiden en versterken. De verschillende fracties in de gemeenteraden blijven wel zelfstandig. Ook na de herdindeling is dat het geval.



Op 21 februari worden de plannen gepresenteerd aan de leden in een bijeenkomst in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam.

