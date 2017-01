Lopend Vuur: De zorg in ons land is prima geregeld

Het Nederlandse zorgstelsel is het beste van Europa, blijkt uit de jaarlijkse index van het Zweedse Health Consumer Powerhouse.

In het onderzoek wordt een vergelijk gemaakt tussen kosten, toegankelijkheid, behandelingsresultaten en medicijngebruik. Nederland is al 7 jaar op een rij koploper. Tegelijk heeft Nederland ook een van de duurste zorgstelsels.Er zijn ook verbeterpunten, zoals het inkorten van wachtlijsten.De zorg is iets waar vaak over gemopperd wordt, maar het is wel voor iedereen toegankelijk. Iets wat in veel andere landen niet het geval is.