Veertig tieners helpen politie misdrijven op te lossen

Veertig leerlingen van noordelijke (hoge)scholen staan de politie de komende tijd bij in het oplossen van misdaden. De eerste zaak waarbij ze mogen helpen, is de schietpartij op geboren Groninger Bert Jonker bij Thialf.

De werkgroep is een pilot van de Politie Noord-Nederland en start dinsdag. De jongeren worden gevraagd mee te denken bij het oplossen van politiezaken.De deelnemers zijn tussen de 16 en 18 jaar en zitten op CSG Comenius Leeuwarden, ROC Friese Poort, ROC Noorderpoort Groningen en het Drachtster Lyceum.Bij het meedenken mogen ze alleen gebruik maken van openbare informatie en bronnen. Ze krijgen dus geen toegang tot politiesystemen en vertrouwelijke informatie.De politie denkt dat de jongeren een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij bijvoorbeeld een zoektocht op internet of dat ze de politie kunnen adviseren over online-trends.Het project wordt begeleid en geëvalueerd door het lectoraat Cybersafety. De proef duurt naar verwachting van januari tot en met juni en wordt dan geëvalueerd.