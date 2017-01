Tien Groninger bierbrouwers, één biertje: d'Olle Grieze

De zevende editie van het Bierfestival Groningen zit er aan te komen. In april vindt het evenement plaats in de Martinikerk in de stad. Traditioneel wordt daar een biertje gepresenteerd dat door samenwerkende Groninger brouwers is gemaakt. Dinsdagmorgen staken zij de koppen bij elkaar in de brouwerij van Bax in de stad.

De geur van gist, mout en hop komt je tegemoet bij het binnenlopen van de brouwerij van Bax aan de Friesestraatweg in Groningen. Het is er een drukte van belang, want zo'n tien Groninger bierbrouwers zijn samen aan het brouwen. Brouwers van Martinus, Brouwerij Groninger, Bax, Rockin' Ludina, Pivo en Corviri; ze zijn er allemaal en dat voor maar één biertje.'Het biertje gaat d'Olle Grieze heten en wordt een session', zegt Maik van Heerd, organisator van het Bierfestival Groningen. 'Een session is een bier met een laag alcoholpercentage: ongeveer tussen de drie en vierenhalf procent. Er gaat onder meer Vienna en Biscuit mout in, samen met Columbus hop. Drie maanden geleden hebben we met alle brouwers een brainstormsessie gehad en daar is deze session uitgekomen.'De belangstelling voor bier neemt nog steeds toe. Dat merkt ook de organisator van het Groninger bierfestival: 'Op ons festival wordt het steeds drukker. Zeven jaar geleden, toen we begonnen, was bier ook al hot, maar de laatste jaren zie je dat er steeds meer brouwerijen bij komen. Mensen staan er steeds meer voor open om andere smaken te proeven en het verhaal te horen over hoe het gebrouwen wordt. Vorig jaar was het festival zo snel uitverkocht dat we er nu een dag aan vast hebben geplakt. Het begint dit jaar al op donderdag,' vertelt Van Heerd.Eén voor één nemen de verzamelde brouwers een kijkje over de schouder van de hoofdbrouwer, de Nederlandse Amerikaan Nic Veenstra. 'Ik word daar niet zenuwachtig van. Als je iets goed wil doen, moet je het zelf doen,' lacht hij, terwijl hij de brouwketel opent en zijn neus er in steekt. 'Het ruikt naar brood, zoet brood. Hierna wordt het gefilterd en komt er hop en gist bij. Het vergisten duurt ongeveer een week en daarna moet het nog een tijdje liggen. Dan is het hopelijk een lekker biertje met een mooi bittertje en veel smaak door de Amerikaanse hop die er bij gaat.'d'Olle Grieze is verkrijgbaar vanaf medio april. Het Bierfestival Groningen vindt plaats van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 april in de Martinikerk in Groningen.