Treant: 'Spoedeisende hulp en verloskunde blijven in Refaja'

Zowel de spoedeisende hulp als ook verloskunde blijft bestaan in alle drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep. Het gaat dan om het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, het Scheper ziekenhuis in Emmen en Bethesda in Hoogeveen.

Dat laat de Treant Zorggroep weten.Volgens de zorggroep is de spoedeisende hulp onmisbaar voor een volwaardig ziekenhuis.'Voor het Bethesda en het Refaja geldt dat ernstig zieke patiënten nu en in de toekomst gewoon terecht kunnen voor de eerste opvang en behandeling door gespecialiseerd personeel. Als verdere behandeling van ernstig zieke patiënten nodig is, worden zij overgebracht naar een Intensive Care of andere gespecialiseerde afdeling in bijvoorbeeld Emmen of Groningen. Gelukkig is dit niet vaak nodig. Op deze manier houden we de zorg voor patiënt dichtbij als het kan en verder weg als het moet', aldus Treant in een verklaring.Dit impliceert overigens dat de IC wel verdwijnt uit Stadskanaal.Aan de verloskunde wordt niet getornd, zo belooft de zorggroep. 'Aanstaande moeders kunnen, zoals altijd, terecht in het Bethesda, Scheper en Refaja ziekenhuis voor de bevalling, pijnstilling en keizersnede. Dat was al zo en dat blijft zo', schrijft Treant.Eerder werd duidelijk dat zes gemeenten in de Kanaalstreek bezorgd waren over de toekomst van met name het Refaja ziekenhuis. Dat zou uitgekleed worden. De gemeenten wilden dat Stadskanaal een volwaardig ziekenhuis zou blijven.Landelijk kwam de SP in actie. Kamerlid Renske Leijten wilde zelfs dat voorzitter Bas Eenhoorn van de raad van toezicht van Treant zou opstappen.