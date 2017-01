Column: Niemand heeft voorrang

Op weg naar mijn werk kom ik over zo'n kruispunt waar fietsers uit alle richtingen tegelijk groen licht krijgen. Waar niemand voorrang heeft en het recht van de sterkste geldt.

Ga er maar eens kijken in de ochtendspits. Dan zie je dat brutalen niet de halve- maar de hele wereld hebben. Zodra het licht op groen springt sprinten ze naar de overkant. Blik op oneindig, gewoon doortrappen. De dood of de gladiolen.



Of ze nou van voor, achter, links of rechts komen, je moet ze voor laten gaan om ongelukken te voorkomen. Gevolg: de minst brutalen en bangebroeken zoals ik staan te wachten. Tegen de tijd dat wij kunnen oversteken is het licht oranje.



Ik dacht altijd dat fietsers van rechts voorrang hebben op deze kruisingen. In een filmpje op de site van 'Groningen Fietsstad' zei verkeerswethouder Paul de Rook: 'Het is het handigst als je rechts voorlaat'. Maar die uitspraak is er inmiddels uitgeknipt, waarschijnlijk omdat 'ie verwarring zaait. Niemand heeft voorrang, zo staat het ook op de borden.



Hoe moet het dan? Op die vraag zegt De Rook: 'Kijk elkaar in de ogen en maak een afweging'. Ik heb echt m'n best gedaan wethouder, maar die andere fietsers willen helemaal geen oogcontact, die willen alleen maar op tijd op hun werk zijn. Een vuile blik, meer krijg je niet.



Het 'allemaal-tegelijk-dus-ieder-voor-zich' systeem leidde een paar weken geleden zelfs tot een mishandeling. Een schoolmeisje kwam in botsing met een meneer. Hij kwam van links, zij had haaientanden, maar dat doet allemaal niet ter zake. Immers: niemand heeft voorrang. De man schold haar uit, sloeg haar in het gezicht en spurtte er vandoor op z'n Batavus. De hork.



Inmiddels zijn er 28 van dit soort kruispunten en de gemeente is er trots op. Groot voordeel: er kunnen in luttele seconden honderden fietsers oversteken. Dat lijkt andere steden ook wel wat; van heinde en ver komen bestuurders en ambtenaren de kunst afkijken.



Ook Rotterdam ging het uitproberen. Helaas, het experiment werd vlak na de start alweer afgeblazen wegens botsingen en valpartijen. Groningse wethouders wisten niet hoe snel ze het nieuws moesten retweeten; hahaha, die domme Rotterdammers, nee, dan wij Groningers.

Maar ondertussen zie ik veel Groningse fietsers, jong en oud, dag in dag uit worstelen met de ontbrekende voorrangsregel. Waarom niet gewoon een bord: Rechts gaat voor. Wel zo duidelijk en veel eerlijker.

Cunera van Selm

