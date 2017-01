De Stille Beving vóór de verkiezingen primetime op landelijke televisie

De aardbevingsdocumentaire De Stille Beving wordt nog voor de verkiezingen primetime uitgezonden door de landelijke publieke omroep. Daartoe heeft de NPO besloten na een twitteractie van Annemarie Heite.

Aanvankelijk zou de documentaire over Heite en de aardbevingsproblemen medio april op de publieke omroep worden getoond. Heite ziet de film liever worden uitgezonden vóór de Tweede Kamer-verkiezingen op 15 maart, om zo het aardbevingsthema onder de aandacht te brengen.De Twitteractie die ze dinsdagochtend opzette om dat te bereiken, is geslaagd: de NPO is overstag. De film wordt uitgezonden op 12 maart, 21.00 uur. Drie dagen voor de verkiezingen dus.De documentaire , die is opgenomen met 24 camera's die twee jaar lang filmden in het huis van Heite, wordt op zondag 12 februari uitgezonden door RTV Noord. Afgelopen zondag was de première in het Groninger Forum, waar onder andere Freek de Jonge en Hans Alders op afkwamen, maar de NAM zijn uitnodiging liet schieten.Een trailer van de documentaire is hier alvast te zien:In aanloop naar de verkiezingen is er meer landelijke aandacht voor de aardbevingsproblematiek. Zo besteedde Zondag met Lubach er afgelopen zondag uitgebreid aandacht aan en voerde Freek de Jonge deze maand uitgebreid actie.