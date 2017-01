SP en gemeente 'blijven vinger aan de pols houden bij Refaja'

De spoedeisende hulp en de verloskunde blijven bestaan in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal - en daarmee komt de Treant Zorggroep in elk geval gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de inwoners van de Kanaalstreek.

Over de Intensive Care is nog geen duidelijkheid, al impliceert Treant dat die alleen in het Scheper ziekenhuis in Emmen overeind blijft. Want, zo schrijft de zorggroep in een verklaring: 'Als verdere behandeling van ernstig zieke patiënten nodig is, worden zij overgebracht naar een Intensive Care of andere gespecialiseerde afdeling in bijvoorbeeld Emmen of Groningen.'De boodschap van Treant zorgt wel deels voor opluchting. Zowel de gemeenten en de SP uitten eerder hun zorgen over de toekomst van het ziekenhuis. Ze vreesden voor een 'uitgekleed dagziekenhuis'.De SP is voorzichtig positief, maar blijft Treant in de gaten houden. 'Onze actie werkt. Knoalsters kwamen massaal in opstand, en het Treant-bestuur is voor ze gezwicht. Nu blijven we kritisch kijken of de toezeggingen ook waargemaakt worden', aldus de SP.Daarom ook blijft de actie-avond die de partij komende donderdag wilde beleggen, gewoon op de agenda staan.Wethouder Francis Hoen van Stadskanaal is blij met de toezeggingen die Treant nu doet, al is het glas nog niet helemaal vol: 'Wij blijven in gesprek met de zorggroep. Want we blijven strijden voor een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal, met alles erop en eraan.'