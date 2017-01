'Je wordt tegenwoordig al snel als verward persoon gezien'

De term 'verwarde' personen, is eigenlijk helemaal geen goede term. Dat vindt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van ggz-instelling Lentis in Groningen.

De politie, brandweer, ambulance en de traumahelikopter van het UMCG rukten zondagavond uit naar Delfzijl om een vrouw uit de Eems te redden. Het was de derde keer in korte tijd dat de vrouw in het water sprong.Sitalsing sluit zich met zijn standpunt aan bij de kritiek van ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek . Beide mannen vinden de term misleidend.'In lang niet alle gevallen is een verward persoon psychiatrisch patiënt. Het gaat ook wel eens om dementerenden of mensen die door het lint gaan omdat bijvoorbeeld hun relatie uit is of ze hun baan zijn kwijtgeraakt.'Volgens Sitalsing ligt de tolerantiegrens in de samenleving steeds lager. 'Vroeger was het niet erg als iemand zich een beetje anders gedroeg, tegenwoordig wordt dat niet langer geaccepteerd en word je al snel als 'verward' aangemerkt.'De bestuursvoorzitter is daarnaast ook kritisch op het kabinet. Die steekt volgens hem niet genoeg geld in de ambulante zorg, de zorgverlening buiten instellingen, zoals huisartsen en psychologen. Hij vindt dat daar meer geld naartoe moet.Daarmee zou je namelijk ook meer aan preventie kunnen doen. Nu worden veel verwarde personen opgevangen door de politie. Die is daar niet blij mee, zo bleek ook uit een klacht van de landelijke politie. Het gebeurt meer dan eens dat een verward persoon in een politiecel belandt, terwijl adequate psychische hulp geboden is.De Tweede Kamer debatteert donderdag over het plan van minister Schippers om de wet op de geestelijke gezondheidszorg aan te scherpen. Schippers wil dat verwarde personen drie dagen gedwongen kunnen worden opgenomen voor observatie.Ook wil ze dat psychiatrische patiënten die een gevaar vormen gedurende achttien uur, gedwongen kunnen worden om medicijnen in te nemen of hulp te krijgen.Critici vinden dat te ver gaan, maar Sitalsing schiet het plan niet op voorhand af. 'We kunnen op die manier wel mensen helpen die anders aan hun lot worden overgelaten.'De gemeente Groningen sluit zich per april aan bij een landelijke proef met een regionale 'crisisbeoordelingskamer', een groep deskundigen die wordt ingeschakeld als zich een crisisgeval voordoet.Deze deskundigen beslissen dan wat er moet gebeuren. De crisisbeoordelingskamer gaat zich met incidenten in de hele provincie bemoeien.Elders in het land worden al 'psycholances' ingezet; aangepaste ambulances die zijn bedoeld voor het zo goed mogelijk vervoeren van 'verwarde personen'. Mogelijk komt er ook een psycholance in de regio Groningen.