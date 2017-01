Boze boeren met een hooivork op vlag fakkeloptocht

De Groningse vlag, boze boeren, een hooivork door het gasbesluit heen en een vluchtende politicus uit Den Haag. Dat zijn ingrediënten van een vlag voor de fakkeloptocht tegen de NAM en aardbevingen op 7 februari.

Hans Warink van Loppersum Vooruit toont de vlag op zijn Twitter- en Instagramprofiel.Bij de organisatie van de optocht tegen de aardbevingen, heerst de angst dat de optocht door groepen en politieke partijen wordt aangegrepen om reclame te maken voor zichzelf, bijvoorbeeld met vlaggen. Bij partijen zou dat aantrekkelijk kunnen zijn met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen in maart.Organisatoren de Groninger Bodem Beweging en de Milieufederatie Groningen pleiten daarom voor Groningse vlaggen.Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen deed maandag een oproep om 'geen verdeeldheid te zaaien' bij de optocht. 'We moeten niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. We moeten samen strijden.'Behalve hij lopen ook andere burgemeesters en cabaretier Freek de Jonge mee in de optocht.