Hans Hateboer praat in Italië, Engeland flirt met Mahi

Verdediger Hans Hateboer van FC Groningen is dinsdagmorgen toch naar Italië gevlogen om daar te praten met Atalanta Bergamo.

De club uit de Serie A toonde eind vorig jaar al belangstelling voor de in Beerta geboren verdediger, maar toen werd er geen overeenstemming bereikt.Volgens FC Groningen hangt er een transfer in de lucht. Groningen wil Hateboer nu wel laten gaan, omdat de verdediger zijn contract niet wenst te verlengen. Bij een overgang naar Atalanta Bergamo ontvangt Groningen nog wel een bedrag voor de verdediger.Atalanta meldde zich maandag opnieuw bij de FC met een concreet bod. 'In overleg met de technische staf zijn wij de mening toegedaan, dat we zijn vertrek intern kunnen oplossen', zegt directeur Hans Nijland in de wekelijkse nieuwsbrief van de club.Verder heeft FC Groningen tot drie keer toe een bod op aanvaller Mimoun Mahi naast zich neergelegd. Een club uit de Engelse Championship wil Mahi graag inlijven, maar FC Groningen heeft alle drie aanbiedingen naast zich neergelegd. Nijland: 'Maar een ieder zal begrijpen dat er ergens een financiële grens ligt die wij niet meer kunnen negeren.'