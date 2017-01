Provincie steekt ton in biologische erwten, sperziebonen en pompoenen

De provincie Groningen trekt 100.000 euro uit voor de verdere ontwikkeling van biologische landbouw.

Het geld wordt gebruikt voor een praktijkdemo bij proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta.Op die boerderij wordt 25 hectare grond bij wijze van proef omgeschakeld naar biologische landbouw. Op kavels van ongeveer vier hectare groeien straks erwten, sperziebonen, graan, pompoen en andere biologische gewassen.De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar relevante aspecten zoals onkruidbeheersing, arbeidsinzet en de oogstbaarheid. Er wordt voor een deel gewerkt met machines die speciaal ontworpen zijn voor biologiche landbouw.Alle kennis komt beschikbaar voor boeren uit de regio die geinteresseerd zijn in de omschakeling van reguliere naar biologische landbouw.Volgens de provincie zijn de vooruitzichten goed omdat er voldoende vraag is naar biologische produkten. De proef in Nieuw Beerta duurt ongeveer 2,5 jaar.