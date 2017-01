Provincie bezorgd over werkgelegenheid Nedmag

De provincie maakt zich zorgen over de werkgelegenheid als magnesiumzoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam in de toekomst de deuren moet sluiten. Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft maandag unaniem tegen een nieuwe zoutwinningslocatie bij Kiel-Windeweer gestemd.Nedmag stelt dat de toekomst van het bedrijf in het geding is als het deze bron niet mag aanboren. Volgens directeur Bert Jan Bruning kan dat besluit vijfhonderd banen kosten.'We zijn als provincie constant bezig werkgelegenheid hier naar toe te halen', zegt Brouns. 'Het zou dan heel erg jammer zijn als er aan de andere kant heel veel werkgelegenheid verdwijnt. Daar heb ik wel zorgen over.'Tegelijkertijd heeft de gedeputeerde begrip voor het sentiment dat in de gemeente heerst. 'Ze hebben natuurlijk al last van gaswinning en aardbevingen, maar magnesiumzoutwinning is wel echt iets anders. Er is wel bodemdaling, maar er zijn geen aardbevingen.'Brouns noemt het belangrijk dat er objectieve gegevens zijn over de gevolgen van magnesiumzoutwinning, zodat het verantwoord kan gebeuren. 'Maar het is eerst afwachten wat de precieze plannen van Nedmag zijn', zegt hij.'De gemeente is primair aan zet, maar vanuit het regionale belang van de werkgelegenheid zullen we zeker onze contacten aanspreken.'