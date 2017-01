Voorzitter ijsvereniging Winschoten: 'We zijn woest'

'Dat is toch niet te geloven. Sinds 2010 zijn we als ijsvereniging betrokken bij de nieuwe baan en nu zegt die man dit. We zijn woest'.

Aan het woord is voorzitter Ido Pater van de ijsvereniging Winschoten. Hij reageert op de uitspraken van wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt . Die zei maandag tijdens de raadsvergadering dat Winschoten geen ijsbaan heeft.Swagerman zei dat naar aanleiding van de problemen om een ijsvloer aan te leggen op het sportcomplex in het Winschoter Stadspark. Volgens Swagerman is het complex geen ijsbaan maar een skeelerbaan annex fietscrossbaan. Van ijsbaan is geen enkele sprake, meent de wethouder.'Vanaf het begin was de skeelerbaan ook bedoeld als ijsbaan. We hebben er bovendien al meerdere keren op geschaatst. Ook zijn we uitgenodigd bij een bespreking van de gemeente over de bouw van een outletcentrum. We zouden vanwege die parkeerplaatsen een nieuwe ijsbaan krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over het randje dat om de baan zit. Dat is toch echt bedoeld voor een ijsvloer', zegt een boze Pater.De voorzitter heeft inmiddels al druk overleg gehad met zijn bestuur. 'Wij gaan eerst even afwachten hoe het nu verder gaat. Als er niks gebeurt, gaat er een boze brief de deur uit richting gemeente'.Burgemeester Pieter Smit beloofde maandag dat de ijsbaankwestie op de agenda komt. Het lijkt er op dat er half februari tijdens een commissievergadering over gesproken wordt.