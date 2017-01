Vloerenprintfabriek in Kolham: 'Dit gaat een klapper worden'

De markt is enorm en klanten staan om het product te springen. De verwachtingen van de initiatiefnemers van de vloerenprintfabriek in Kolham zijn hooggespannen. 'Wanneer we één promille van de markt krijgen, worden we al gek.'

Het laatste deel van de twintig meter lange vloerenprintmachine staat nog in het folie te wachten tot hij wordt uitgepakt. De technische mannen van M4Four werken zich uit de naad om voor de opening van vrijdag de zaak productieklaar te hebben. In de kantoren liggen de vloerenleggers nog op hun knieën. Alle ruimtes ruiken naar kunststof en verse verf. Het gaat allemaal wel lukken, zegt Rob de Lange vol vertrouwen. Hij is een van de vier ondernemers achter de fabriek op het Rengerspark in Kolham.Niet alleen gaat het met het gereedmaken van de fabriek lukken, volgens De Lange. De wereld ligt voor hem en zijn drie mede-ondernemers open, verklaart hij. 'Dit gaat echt een klapper worden.'Al een jaar of vijf werken De Lange en zijn kompanen aan het idee om snel en in grootformaat vinylvloeren met eigen ontwerp opdruk te produceren. Ze begonnen ermee in Coevorden waar ze onder de vleugels van vloerenfabrikant Forbo een testopstelling neerzetten met een vloerenprinter. 'Dat viel nog niet mee', aldus De Lange. 'Het leverde meer tranen dan champagne op.'Doel was een printstraat te bouwen waar tientallen meters lange banen vinyl geprint kunnen worden die ook naast elkaar gelegd kunnen worden zodat ontwerp en kleur precies op elkaar aansluiten. 'Technisch moest het allemaal naar een hoger niveau en de lengte van de straat moest terug. Ook de productiesnelheid moest omhoog, want de markt wil gewoon snelle levering.'Na een geslaagde testfase werd in Italië een printmachine besteld, uit Duitsland kwamen de overige machineonderdelen van de printstraat. Inmiddels was Kolham als vestigingsplaats in beeld, waar op het Rengerspark aan de A7 een loods werd betrokken. Alles bij elkaar is nu zo'n drie miljoen euro geïnvesteerd in het van de grond trekken van het project.Veel scheelde het niet of M4Four had de productie van vinylvloeren in het buitenland gedaan. De hoge grondkosten hier en de prijs van Nederlandse werknemers waren een serieuze drempel. Omdat M4Four inmiddels een kantoor in Istanbul had, was vooral Turkije in beeld. 'Daar zijn we begonnen omdat ons product nogal geschikt is voor de markt in dat land. Maar ook Denemarken, België en Duitsland waren in beeld.'Dat het uiteindelijk toch Kolham werd, is dankzij de financiële ondersteuning vanuit de fondsen die er voor het aardbevingsgebied zijn. De Economic Board Groningen, opgezet om de economie in de aardbevingsregio een duw in de rug te geven, en de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM zijn nu partner in M4Four. De NOM is voor éénvijfde eigenaar.'We zijn begonnen vanuit 'fun'. Nu zetten we ook in op functie,' aldus De Lange. Vanuit hygiëne gedacht zijn vinylvloeren geschikt voor ziekenhuizen. Omdat de printer van M4Four iedere soort print kan maken ziet het bedrijf allerlei mogelijkheden voor bijvoorbeeld routering en marketing.'We hebben enige naam opgebouwd door hele gekke vloeren te maken.' Voor een verbandwisselkamer van het Brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis werd een vloer als een vissenkom gemaakt en een architect betrokken bij de bouw van een hotel in Praag vroeg het bedrijf om extravagante vloeren voor het interieur, waar schilderijen doorliepen van de wand over de vloeren.Nu nog levert M4Four aan de top van de markt: architecten en interieurontwerpers bijvoorbeeld die hun creativiteit kunnen botvieren op een vloerontwerp. Op termijn van een jaar zal ook de consumentenmarkt worden ontgonnen. M4Four heeft een ideaalbeeld voor ogen van de klant die met een app op zijn telefoon een vloerontwerp doorstuurt voor een kinderkamer en een dag later die krijgt bezorgd.Maar eerst moeten de aantallen wat omhoog. Niet echt iets waar ze zich bij het bedrijf zorgen over maken. 'De Europese vloerenmarkt is zo verschrikkelijk groot', zegt De Lange overtuigd. 'Wanneer we één promille ervan in bezit krijgen, dan worden we al gek. Maar we willen ons hoofd niet op hol laten brengen door de grote getallen. Eerst maar eens uitleggen wie we zijn en wat we doen.'Rond september verwacht M4Four al winst te maken. Nu werken er twaalf man bij de onderneming. Op vrij korte termijn is een verdubbeling voorzien. 'Dat is dan in het zuinige scenario.'