Een kist vol ringen duikt op als overblijfsel van het beruchte Scholtenhuis

(Foto: Herman Nieman) De bewuste kamer van het Scholtenhuis (Foto: Groninger Archieven) Op de pilaren kun je de decoratieringen zien (Foto: Groninger Archieven) Het Scholtenhuis (Foto: Beeldbank Groningen) (Foto: RTV Noord)

Van het beruchte Scholtenhuis was na de oorlog niks meer over. Het was compleet gesloopt. Dat was eigenlijk ook logisch, want het gebouw aan de Grote Markt in de Stad was in '40-'45 het hoofdkwartier van de gevreesde Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei.





Kist vol bronzen ringen

Niets bleef er dus van het gebouw, ooit de riante villa van grootindustrieel Scholten, over. Maar deze week duikt er dik zeventig jaar toch een restant van het Scholtenhuis op.



Herman Nieman van Loods G, een winkel in tweedehands spullen in de Stad, stuitte jaren terug toen hij een partij spullen opkocht van een bejaarde man, op een kist vol bronzen ringen.



Stookmateriaal

De eigenaar had gezegd dat ze uit het interieur van het Scholtenhuis stammen. Ze hadden om houten pilaren gezeten ter decoratie. De pilaren werden gebruikt als stookmateriaal, dat schaars was in de na-oorlogse dagen.



Bewijs dat de ringen echt uit het Scholtenhuis komen was er niet. Maar het bleef wel hangen bij Nieman.



Foto's

Na informatie van kennissen die ook geïnteresseerd zijn in Groningse geschiedenis kwam hij terecht bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.



Daar vond Nieman enkele foto's van de stijlkamers van het Scholtenhuis met daarin de bewuste pilaren met de koperen ringen.



Echt uit het Scholtenhuis

'Daarom denk ik ook dat ze echt uit het Scholtenhuis komen', zegt Nieman. Hij hoopt dat de ringen een goeie bestemming krijgen. 'Het zou mooi zijn dat ze op de plek van het Scholtenhuis, straks het Forum, kunnen worden tentoongesteld', aldus de eigenaar van Loods G.



De ringen zitten nu nog in het kistje waarin ze decennialang zijn bewaard. Het enige restant van een stukje roemruchte Groninger geschiedenis.



Lees ook:

- Groninger Verzetsvrouwen: 'Ik was bang, maar werd ook rustig'

- Oorlogs- en Verzetscentrum is op zoek naar pareltjes Duizenden Groningers werden hier verhoord en of gemarteld. Velen werden daarna naar kampen gestuurd of doodgeschoten.Niets bleef er dus van het gebouw, ooit de riante villa van grootindustrieel Scholten, over. Maar deze week duikt er dik zeventig jaar toch een restant van het Scholtenhuis op.Herman Nieman van Loods G, een winkel in tweedehands spullen in de Stad, stuitte jaren terug toen hij een partij spullen opkocht van een bejaarde man, op een kist vol bronzen ringen.De eigenaar had gezegd dat ze uit het interieur van het Scholtenhuis stammen. Ze hadden om houten pilaren gezeten ter decoratie. De pilaren werden gebruikt als stookmateriaal, dat schaars was in de na-oorlogse dagen.Bewijs dat de ringen echt uit het Scholtenhuis komen was er niet. Maar het bleef wel hangen bij Nieman.Na informatie van kennissen die ook geïnteresseerd zijn in Groningse geschiedenis kwam hij terecht bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.Daar vond Nieman enkele foto's van de stijlkamers van het Scholtenhuis met daarin de bewuste pilaren met de koperen ringen.'Daarom denk ik ook dat ze echt uit het Scholtenhuis komen', zegt Nieman. Hij hoopt dat de ringen een goeie bestemming krijgen. 'Het zou mooi zijn dat ze op de plek van het Scholtenhuis, straks het Forum, kunnen worden tentoongesteld', aldus de eigenaar van Loods G.De ringen zitten nu nog in het kistje waarin ze decennialang zijn bewaard. Het enige restant van een stukje roemruchte Groninger geschiedenis.

Door: RTV Noord Correctie melden