Rechtbank tikt OM op de vingers in Synergon-zaak

De rechtbank in Assen heeft een medewerker van Synergon vrijgesproken van het verduisteren van oude dossiers van het UMCG. Het Openbaar Ministerie heeft zijn werk niet goed gedaan, luidde het oordeel. Het OM had een werkstraf tegen de man geëist.

Delen van oude dossiers, waaronder röntgenfoto's en adresgegevens van patiënten, waren begin januari 2015 te zien bij RTV Noord. Ze waren afkomstig van werkvoorzieningsschap Synergon.Dat bedrijf kreeg de oude UMCG-dossiers aangeleverd van afvalverwerker Virol. Medewerkers hadden de taak plastic van papier te scheiden, waarna alles werd vernietigd.In de uitzending van TV Noord werd bekendgemaakt dat delen van dossiers een hele afdeling bij Synergon rondgingen en dat medewerkers er de grootste lol om hadden. Het ging onder meer om een röntgenfoto van een man die in zijn kruis was geschoten.Synergon schakelde een bedrijfsrecherchebureau in om te achterhalen hoe RTV Noord aan de dossiers en de informatie kwam. Het ziekenhuis deed aangifte. Daar deed het Openbaar Ministerie pas iets mee toen er een conceptrapport van het recherchebureau lag.Op basis van het conceptrapport begon het OM een onderzoek tegen een Synergon-medewerker. Het OM gaf de politie onder meer opdracht de telefoon van de man af te tappen: hij bleek 36 keer te hebben gebeld met een verslaggever van RTV Noord.Twee weken geleden eiste de officier van justitie 150 uur werkstraf voor verduistering tegen de man. Volgens de rechtbank had het OM nooit op basis van alleen het rapport een strafrechtelijk onderzoek mogen beginnen. Het aftappen van zijn telefoon en ander verkregen bewijs waren daarom onrechtmatig en dus niet geldig.Daarmee blijft er volgens de rechtbank te weinig bewijs over om de man te kunnen veroordelen. De man heeft zelf nooit een verklaring afgelegd. Inmiddels is hij weer aan het werk bij Synergon.De schadevergoeding van 60.000 euro die zijn werkgever claimde, hoeft hij niet te betalen.