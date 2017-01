Kerkje van Woldendorp op slot: 'Dit doet pijn, heel erg veel pijn'

'Mijn droom is uiteengespat en dat doet pijn. Heel erg veel pijn.' Pieter Stapel levert deze week de sleutel van zijn kerkje in Woldendorp in bij de NAM.

Na een jarenlange strijd heeft het gasconcern de vroegere gereformeerde kerk opgekocht.Stapel werd tien jaar eigenaar van het kerkje, nadat de gereformeerde kerkgemeenschap het pand afstootte. 'Ik zag kans om er mijn droom waar te maken: een muziektheater. De eerste jaren lukte dat aardig. Totdat de zware aardbeving in 2013 bij Huizinge in één klap aan alles een einde maakte,' weet Pieter nog.Wat volgde was een lang gevecht om erkening van de schade. Die werd aanvankelijk weggewuifd. Uit een door hemzelf geregelde contra-expertise bleek uiteindelijk dat het kerkje niet meer te redden was.En zelfs levensgevaarlijk. 'De kap komt los van de muren. Het kerkje kan zo instorten. Maar toch kwamen we er eerst niet uit met de NAM. Uiteindelijk heb ik de Commissie Bijzondere Situaties ingeschakeld. Die heeft de NAM gedwongen om het op te kopen.'De 62-jarige Stapel woont nu in een huisje een dorp verderop. Een nieuw muziektheater is nu heel ver weg.Hij houdt zich sterk, maar het wordt hem bijna teveel bij een laatste bezoek aan wat ooit zijn droomkerkje was. 'Dit is een moeilijk moment. Nu komen de emoties los. Maar goed: het is niet anders. Ik moet het toch een plaatsje geven.'De bijna ex-Woldendorper overhandigt deze week de sleutel aan de NAM. 'Met pijn in mijn hart. Nee, ik heb geen idee wat er nu met het kerkje gaat gebeuren.'Volgens een woordvoerder van de NAM is dat nog niet bekend. Hij doet wel een oproep. 'Mensen met goede ideeën kunnen zich bij ons melden.'