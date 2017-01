Vriendin gedetineerde: 'Ik werd gedwongen om drugs naar binnen te smokkelen'

(Foto: Jos Schuurman/FPS) De drugs die Rachel naar binnen moest smokkelen. (Foto: Eigen foto)

Een vrouw uit Den Bosch is door een gedetineerde uit de gevangenis in Ter Apel gedwongen om drugs naar binnen te smokkelen.

'Er gebeuren daar dingen die het daglicht absoluut niet kunnen verdragen', aldus de 33-jarige Rachel.



Ze heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de directie van de gevangenis.



'Orta, iedereen is bang voor hem'

De opdrachtgever is volgens Rachel een gedetineerde uit Venezuela. 'Ze noemen hem Orta. Hij is de man met de connecties, zowel binnen- als buiten de muren van de gevangenis. Iedereen is bang voor hem.'



Ook de Marokkaanse vriend van Rachel. Hij zat tot vorige week vast in Ter Apel vanwege een akkefietje met zijn ex-vrouw. 'Hij kreeg een paar weken geleden de opdracht om 100 gram softdrugs naar binnen te smokkelen. De drugs zou bij mij in Den Bosch worden afgeleverd. Ik moest het vervolgens binnen de muren zien te krijgen.'



Drie rolletjes hasj

Een paar dagen later wordt er inderdaad bij Rachel aangebeld. 'Er stonden twee mensen op de stoep, een man en een vrouw. Ik kreeg drie rolletjes hasj in m'n handen gedrukt. Ik heb er een foto van gemaakt en de drugs vervolgens weggegooid.'



Want de vriend van Rachel had het verhaal inmiddels opgebiecht aan de gevangenisdirectie. 'Uit veiligheidsoverwegingen is hij vervolgens overgeplaatst naar de arrestantenafdeling. Er gelden in Ter Apel nu eenmaal andere regels', vertelt Rachel.



'Er zitten daar alleen maar illegalen. Negen van de tien worden na hun vrijlating direct het land uitgezet. Dus ze hebben schijt aan elkaar, een mensenleven is niets waard.'



'Er wordt van alles naar binnen gesmokkeld'

'Natuurlijk ben ik bang voor represailles', vervolgt ze. 'Ik ben benaderd via WhatsApp en Facebook, ik ben zelfs gebeld vanuit de gevangenis met de vraag waar de drugs bleef. Dat is ook de reden waarom ik nu aan de bel trek. Bovendien ben ik niet de enige vrouw die vanuit de gevangenis is benaderd. Er wordt van alles naar binnen gesmokkeld: cocaïne, softdrugs, mobiele telefoons, usb-sticks, noem het maar op.'



Onderzoek loopt

Een woordvoerder van de Penitentiaire Inrichting Ter Apel bevestigt dat er een klacht is ingediend en dat er een onderzoek loopt naar vermeende drugssmokkel: 'Zoals bij alle ingediende klachten het geval is, zal hier goed en kritisch naar gekeken worden.'



Geen commentaar

De directie van de gevangenis doet verder geen inhoudelijke mededelingen over de kwestie.

