Subsidies voor mkb leveren Groninger bedrijven tientallen nieuwe banen op

Het provinciale investeringsprogramma Innovatie en Duurzaam MKB Groningen heeft tot nu toe 37 nieuwe banen opgeleverd. De provincie verwacht dat dit aantal nog doorgroeit tot 150 en spreekt daarom van een succes.

Tussen 2013 en 2015 ontvingen dertig bedrijven in onze provincie in totaal ruim twee miljoen euro subsidie voor innovatieve en duurzame projecten.Zo kreeg aXiair in Haren geld voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie afzuigkappen en kon de Kleinste SoepFabriek in Leek investeren in uitbreiding van de productiecapaciteit.De provincie beoogde met het investeringsprogramma een impuls te geven aan de Groninger economie. Volgens de provincie is dat gelukt. Met het subsidiebedrag van twee miljoen euro werd ruim veertien miljoen euro aan investeringen 'uitgelokt'.Bij tweederde van het aantal bedrijven nam daarna de omzet toe, bij een kwart van de bedrijven leidde de subsidie tot meer export.Ook leidde de subsidie bij de bedrijven tot energiebesparing, minder materiaalgebruik en minder CO2-uitstoot.