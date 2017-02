Das pas Grunnen: Dit zijn de mooiste foto's van januari

Het is 1 februari en dat betekent het eind van onze maandelijkse fotowedstrijd Das pas Grunnen.

Het is tijd om te stemmen op je favoriete foto. Het thema van de maand januari was: 'Mien stad, mien ommeland, mien stekje'.We hebben deze keer de tien mooiste foto's op een rij gezet. Aan jou de keuze wie de fotowedstrijd van januari wint.Je kunt stemmen op de mooiste foto tot donderdag 2 februari via de poll onderaan het artikel. De winnaar wordt donderdag 2 februari om 11.00 uur bekendgemaakt.Jacob Jan Ekema- MuntendamCarla Eggens- LellensAlbert Jan de Boer- Nieuw StatenzijlGerrit Draaisma- Reitdiephaven GroningenJan Doornkamp- BellingwoldeGreetje Wolters- WinschotenDanny Werkman- KloosterburenWilco van der Laan- De Groenedijk in SlochterenKoos Oldenzeel- Buizerd kijkt naar schaatsers op ijsbaan van LeekSamira Tempel- GroningenStem hier!