'Operatiekamers Refaja over drie weken weer volledig in gebruik'

De vliegenoverlast in vier operatiekamers van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal is over zo'n drie weken volledig opgelost.

'We gaan ervan uit dat het over drie weken weer 'business as usual' is', zegt Luuk Tomson van Treant Zorggroep tegen RTV Drenthe . 'Als we eerder open kunnen, is dat natuurlijk mooi, maar het is moeilijk aan te geven hoelang het precies duurt.'Tomson zegt dat experts zijn ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de vliegen voortaan uit de operatiekamers blijven.De geplande operaties worden zo veel mogelijk verplaatst naar de andere locaties van de Treant Zorggroep, in Emmen en Hoogeveen of worden later opnieuw ingepland.