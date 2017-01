Hateboer tekent contract bij Atalanta Bergamo; Mahi blijft bij FC

Hans Hateboer vertrekt per direct naar Italië. De FC Groningen-verdediger vervolgt zijn carrière bij Atalanta Bergamo.

Hij tekent een meerjarig contract in Italië. Mimoun Mahi blijft wel definitief in Groningen. FC Groningen heeft meerdere biedingen van een Engelse club uit de Championship naast zich neergelegd.De overstap van Hateboer is goed nieuws voor FC Groningen. Het contract van de verdediger liep eind dit seizoen af. Dat zou betekenen dat Hateboer gratis de deur uit zou lopen.Nu hij in de winterstop vertrekt, betaalt Bergamo nog een transfervergoeding voor de verdediger. Hoe hoog die vergoeding is, is niet bekend.Hateboer komt uit de eigen opleiding van FC Groningen en speelde 111 officiële wedstrijden voor de FC.De club haalt geen vervanger voor Hateboer.